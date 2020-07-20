Китайский блогер назвал солёные огурцы гордостью россиян

https://static.news.ru/photo/fbb721ca-c9d2-11ea-8289-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Китайский блогер поделился своим впечатлением о российских солёных огурцах. По его мнению, огурцы — гордость россиян, без них не обходится ни одно застолье.

Как написал автор китайского портала Sina, почти все иностранцы с восхищением отзываются об этом продукте. По его словам, «требовательные к еде» россияне всегда предлагают гостям отведать солёных огурцов, с гордостью приговаривая: «Вы наверняка никогда в жизни не пробовали таких вкусных солений».

Они и кислые, и пряные, и очень ароматные, и солёные, а сами по себе хрустящие и нежные, — описал блогер огурцы.

Автор считает, что благодаря засолке они не только изумительно вкусные и освежающие, но и питательные вещества в них намного лучше усваиваются организмом.

Блогер также отметил, что соленья любят и жители других стран. В частности, в Южной Корее это закуска кимчи, а в Германии — кисло-сладкая краснокочанная квашеная капуста.

Ранее медики рассказали о полезных свойствах огурцов, о которых многие не знают. Прежде всего этот овощ является отличным заменителем аспирина. Проведённое исследование показало, что огуречная вода оказывает противовоспалительное действие, схожее с действием ацетилсалициловой кислоты (аспирин), но без негативного воздействия на желудок.

Благодаря этой особенности огурцы особенно рекомендуется употреблять пожилым людям. Существует даже «огуречная диета», которая приостанавливает потерю мышечной массы, возникающую при старении организма, и является отличной профилактикой остеопороза — хрупкости костей. Помогают огурцы и при признаках приближения гипертонии, инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний.

Несмотря на то что огурцы содержат крайне мало витаминов, в них присутствует большое число антиоксидантов — флавоноиды, тритерпен и лигнан, препятствующие образованию злокачественных опухолей. Блокировке роста раковых клеток способствует и редкий компонент, присутствующий в огурце, — кукурбитацин, писал NEWS.ru.