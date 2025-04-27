Китайские военные высадились на спорный остров рядом с Филиппинами SCMP: КНР установила флаг на острове Сэнд-Кей в Южно-Китайском море

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Военные КНР установили контроль над спорным островом Сэнд-Кей в Южно-Китайском море, который официально принадлежит Вьетнаму, сообщила газета South China Morning Post. Китайские пограничники водрузили на острове государственный флаг, заявив о суверенитете над этим рифом.

Сэнд-Кей расположен недалеко от острова Титу, используемого Филиппинами для мониторинга активности Китая в регионе. Инцидент произошел накануне филиппино-американских военных учений, которые стартуют на следующей неделе. Согласно международному морскому праву, после установления контроля над островом Китай получил право на территориальные воды в радиусе 12 морских миль вокруг него.

Ранее гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской рассказал, что главной болевой точкой в отношениях Китая и США был и остается Тайвань. Он напомнил, что Китай считает остров своей частью и Вашингтон использует тайваньский фактор для ослабления Пекина. Эксперт считает, что именно Россия и Китай выбраны сегодня как основные точки атаки США, Вашингтон стремится разделить и уничтожить их.

Также гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской заявил, что жесткие санкции США не заставят Китай поменять отношение к России. По его словам, Пекин найдет варианты сотрудничества с Москвой.