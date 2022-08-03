Китайские военные показали фотографии с учений вблизи Тайваня

Фото: China Military

Народно-освободительная армия Китая

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) опубликовала в социальной сети WeChat фотографии с военных учений близ Тайваня. На снимках запечатлены боевые корабли, самолеты и различная военная техника. Уточняется, что маневры проходят в северной, юго-западной и юго-восточной акваториях с участием военно-воздушных сил, военно-морского флота, а также сил стратегической поддержки и объединенных сил тылового обеспечения.

3 августа Восточная зона боевого командования НОАК в северной, юго-западной и юго-восточной акваториях у берегов Тайваня организовала совместные боевые учения, — говорится в сообщении.

Вечером 2 августа НОАК приступила к маневрам вблизи берегов Тайваня. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР, ссылаясь на представителя Восточной зоны боевого командования войск Ши И. В военном ведомстве добавили, что власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы.

Учения проводятся на фоне прилета на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китайские СМИ сообщают, что в ходе учений будут проведены боевые стрельбы.