У более чем 80% людей, заражённых коронавирусом COVID-19, болезнь протекает в лёгкой форме, однако, чем старше пациент, тем выше риск летального исхода. К таким выводам пришли специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, опубликовавшие масштабный статистический доклад на основе изучения 44 672 подтверждённых случаев заражения в КНР.
По последним данным, число тех, кто погиб от коронавируса в Китае превысило 1800 человек. Заражённых же, включая тех, у кого диагноз пока ещё не подтверждён, насчитывается более 72 тысяч. 18 февраля стало известно о смерти главного врача госпиталя «Учан» в городе Ухань, являющемся эпицентром вспышки вируса, — 51-летнего Лю Чжимина. Это первый в КНР случай смерти руководителя медучреждения от нового заболевания. Но, вполне вероятно, не последний. Специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний в своём докладе
Также коронавирус COVID-19 представляет серьёзную опасность для пожилых людей. Среди тех, кто старше 79 лет, по сегодняшним данным, смертность составляет 14,8% от числа заражённых этой возрастной группы, а у тех, кому 70-79 лет — 8%. Для людей в возрасте 60-69 лет этот показатель равен 3,6%; у тех, кому 50-59 лет, — 1,3%; у 40-49-летних — 0,4%. Наименьший процент смертей — среди лиц, не достигших 40 лет — всего 0,2%, при этом у заражённых детей младше 9 лет летальных исходов на данный момент не зафиксировано.
Специалисты отмечают, что на течение болезни значительное влияние оказывает общее состояние здоровья. Сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, а также диабет и гипертония — в числе главных недугов, которые осложняют излечение инфицированных и повышают вероятность смерти при заражении.
Исследователи выявили и то, что риск летального исхода во многом может быть связан с полом человека. Так, среди мужчин отмечено 2,8% смертей, а у женщин — 1,7%.
Из 44 672 подтверждённых случаев заражения у 80,9% инфицированных болезнь протекает в лёгкой форме, у 13,8% — в тяжёлой, и лишь у 4,7% состояние оценивается как критическое, отмечают авторы доклада.
Излечить от заболевания в Китае удалось на данный момент более 12 тысяч человек, заявляют власти КНР, которые отмечают также, что число случаев заражения стабильно снижается в течение последних двух недель. Наиболее тяжёлая ситуация сохраняется в провинции Хубей, столицей которой является Ухань. Там смертность от COVID-19, согласно представленным данным, составляет 2,9% от количества поражённых вирусом.
В докладе Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний подчёркивается, что «обуздать эпидемию» помогли комплексные меры со стороны руководства республики, в частности, «изоляция целых городов, постоянное распространения важной информации (например, предупреждения относительно необходимости мыть руки и носить маски) по различным каналам и мобилизация групп быстрого реагирования из разнообразных отраслей». При этом авторы предупреждают, что необходимо быть готовыми к новому витку эпидемии — в связи с постепенным возвращением жителей страны с продлённых новогодних каникул. Решение дать гражданам больше выходных китайские власти приняли в конце января. Компаниям было рекомендовано отправлять сотрудников на удалённую работу из дома или же вовсе предоставлять дополнительный отпуск. Вероятно, эти меры также в какой-то степени помогли сдержать распространение заболевания. Но слишком долго использовать подобный подход опасно для экономики Китая: замглавы Комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР Жэнь Хунбинь уже неоднократно отмечал, что простой предприятий серьёзно бьёт по экономике страны.
Hu Chenhuan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Hu Chenhuan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Hu Chenhuan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Bai Bin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Jia Qilong/www.imago-images.de/Global Look Press
Li He/www.imago-images.de/Global Look Press
Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press
Yan Linyun/Keystone Press Agency/Global Look Press
Pu Xiaoxu/Keystone Press Agency/Global Look Press
Медперсонал перед отправкой на службу в провинцию Хубей.
Long Lei/Keystone Press Agency/Global Look Press
Медперсонал перед отправкой на службу в провинцию Хубей.
Long Lei/Keystone Press Agency/Global Look Press
Hu Chenhuan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Hu Chenhuan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Hu Chenhuan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Shao Rui/Keystone Press Agency/Global Look Press
Выздоровевший
Cai Yang/Keystone Press Agency/Global Look Press
Hu Chenhuan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Hu Chenhuan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Long Wei/Utuku/Ropi/Global Look Press
Yuan Zheng/Utuku/Ropi/Global Look Press
Liang Zidong/Keystone Press Agency/Global Look Press
Wang Quanchao/Keystone Press Agency/Global Look Press
Li Yibo/Keystone Press Agency/Global Look Press
Liu Kun/Keystone Press Agency/Global Look Press
Cai Yang/Keystone Press Agency/Global Look Press
Hu Huhu/Keystone Press Agency/Global Look Press
Cheng Min/Keystone Press Agency/Global Look Press
TPG/Keystone Press Agency/Global Look Press
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