У более чем 80% людей, заражённых коронавирусом COVID-19, болезнь протекает в лёгкой форме, однако, чем старше пациент, тем выше риск летального исхода. К таким выводам пришли специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, опубликовавшие масштабный статистический доклад на основе изучения 44 672 подтверждённых случаев заражения в КНР.

По последним данным, число тех, кто погиб от коронавируса в Китае превысило 1800 человек. Заражённых же, включая тех, у кого диагноз пока ещё не подтверждён, насчитывается более 72 тысяч. 18 февраля стало известно о смерти главного врача госпиталя «Учан» в городе Ухань, являющемся эпицентром вспышки вируса, — 51-летнего Лю Чжимина. Это первый в КНР случай смерти руководителя медучреждения от нового заболевания. Но, вполне вероятно, не последний. Специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний в своём докладе указывают , что медицинские работники находятся в группе повышенного риска, поскольку вынуждены регулярно так или иначе контактировать с заражёнными.

Также коронавирус COVID-19 представляет серьёзную опасность для пожилых людей. Среди тех, кто старше 79 лет, по сегодняшним данным, смертность составляет 14,8% от числа заражённых этой возрастной группы, а у тех, кому 70-79 лет — 8%. Для людей в возрасте 60-69 лет этот показатель равен 3,6%; у тех, кому 50-59 лет, — 1,3%; у 40-49-летних — 0,4%. Наименьший процент смертей — среди лиц, не достигших 40 лет — всего 0,2%, при этом у заражённых детей младше 9 лет летальных исходов на данный момент не зафиксировано.

Специалисты отмечают, что на течение болезни значительное влияние оказывает общее состояние здоровья. Сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, а также диабет и гипертония — в числе главных недугов, которые осложняют излечение инфицированных и повышают вероятность смерти при заражении.

Исследователи выявили и то, что риск летального исхода во многом может быть связан с полом человека. Так, среди мужчин отмечено 2,8% смертей, а у женщин — 1,7%.

Из 44 672 подтверждённых случаев заражения у 80,9% инфицированных болезнь протекает в лёгкой форме, у 13,8% — в тяжёлой, и лишь у 4,7% состояние оценивается как критическое, отмечают авторы доклада.

Излечить от заболевания в Китае удалось на данный момент более 12 тысяч человек, заявляют власти КНР, которые отмечают также, что число случаев заражения стабильно снижается в течение последних двух недель. Наиболее тяжёлая ситуация сохраняется в провинции Хубей, столицей которой является Ухань. Там смертность от COVID-19, согласно представленным данным, составляет 2,9% от количества поражённых вирусом.

В докладе Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний подчёркивается, что «обуздать эпидемию» помогли комплексные меры со стороны руководства республики, в частности, «изоляция целых городов, постоянное распространения важной информации (например, предупреждения относительно необходимости мыть руки и носить маски) по различным каналам и мобилизация групп быстрого реагирования из разнообразных отраслей». При этом авторы предупреждают, что необходимо быть готовыми к новому витку эпидемии — в связи с постепенным возвращением жителей страны с продлённых новогодних каникул. Решение дать гражданам больше выходных китайские власти приняли в конце января. Компаниям было рекомендовано отправлять сотрудников на удалённую работу из дома или же вовсе предоставлять дополнительный отпуск. Вероятно, эти меры также в какой-то степени помогли сдержать распространение заболевания. Но слишком долго использовать подобный подход опасно для экономики Китая: замглавы Комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР Жэнь Хунбинь уже неоднократно отмечал, что простой предприятий серьёзно бьёт по экономике страны.