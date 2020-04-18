Китайские власти признали Ухань низкой зоной риска

https://static.news.ru/photo/1182423c-8176-11ea-8e78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

В провинции Хубэй не осталось больше городов и районов с высоки и средним уровнем риска заражения COVID-19. 18 апреля Ухань, ставшая очагом распространения коронавируса, вошла в список городов с низким риском. Об этом сообщили в штабе по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции региона.

Во всей Ухани уровень риска низкий, в провинции Хубэй нет городов и уездов со средним или высоким уровнем риска, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как отмечено в заявлении, к субботе в регионе 76 городов и уездов находятся в низкой зоне риска и нет ни одного населённого пункта, где бы он был низким или высоким.

Власти провинции Хубэй до этого ввели классификацию уездов и городов по уровню эпидемического риска. По установленным критериям, зонами с низкой вероятностью заразиться, признаны те, где вообще не было выявлено подтвержденных случаев COVID-19 или же новые случаи не были зафиксированы 14 дней подряд.

В список зон со среднем риском входят места, где за прошедшие две недели выявляли коронавирус, но общее число случаев не превышало 50 или же, где выявлено более 50 случаев за 14 дней, но не было зафиксировано групповых и массовых заражений.

В случае, если за 14 дней в населённом пункте выявлены более 50 случаев, в том числе групповые заражения, то они считаются зонами с высокой степенью риска.

8 апреля власти КНР полностью сняли транспортное оцепление и разрешили жителям Ухани выезжать из города, который 76 дней был отрезан от внешнего мира. С начала появления первых случаев новой инфекции, коронавирусом в городе заразились 50 333 жителя, 3 869 человек стали жертвами CJVID-19.

Как писал NEWS.ru, ранее у 13 граждан Китая, которые не так давно вернулись из России через пропускной пункт «Пограничный — Суйфэньхэ», диагностировали заражение коронавирусной инфекцией нового типа.