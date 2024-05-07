Китайские ученые вывели новую мутацию опасного вируса Daily Mail: китайские ученые вывели мутацию вируса Эбола

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Китайские ученые вывели лабораторным путем новую мутацию вируса Эбола, сообщает Daily Mail. По данным газеты, это позволит изучить модель его распространения на хомяках и разработать способы лечения.

Суррогатный вирус и соответствующее ему заболевание среди зараженных хомяков повысят безопасность и снизят стоимость исследований геморрагической лихорадки Эбола, — говорится в статье.

Отмечается, что исследователи скрестили вирус Эбола с везикулярным стоматитом. Это поможет в изучении заболеваний зрительного нерва.

Ранее ученые Эдинбургского университета изучили 743 различных семейства вирусов и пришли к выводу, что следующую пандемию могут спровоцировать 70 из них. Исследователи обнаружили, что большинство наиболее опасных возбудителей инфекций распространяются среди людей и эволюционируют отдельно от вирусов животных. Они считают, что результаты работы также помогут выяснить причины «болезни X», о которой регулярно предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

На прошлой неделе главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов сообщил, что в России вполне возможно появление обезьяньей оспы. По его словам, такая оспа считается очень опасным инфекционным заболеванием. Медик отметил, что у человека, заболевшего оспой обезьяны, появляются осложнения во всех органах, что может привести к смерти.