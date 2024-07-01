Китайские ученые обнаружили мох, способный выжить на Марсе Китайские ученые: мох Syntrichia caninervis может выжить в условиях Марса

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Пустынный мох Syntrichia caninervis может выжить в условиях, которые есть на Марсе, пишет MIR24.TV со ссылкой на ученых из Китая. Уточняется, что этот мох способен пережить высокий уровень радиации, засуху и экстремальные холода.

По данным издания, ученые провели эксперименты, в ходе которых они подвергли мох обезвоживанию. Он не только выжил, но и смог быстро регенерироваться. Также образцы этого мха пять лет лежали при температуре -80 градусов Цельсия и 30 дней при температуре -196 градусов. Кроме того, мох подвергли излучению гамма-лучей в дозах около 500 грей, и он так же смог восстановиться.

Уникальные результаты, полученные в ходе нашего исследования, закладывают основу для колонизации космического пространства с использованием естественно отобранных растений, адаптированных к экстремальным стрессовым условиям, — отметили ученые.

Специалисты добавили, что такой мох нельзя есть, однако он может сделать скалистые породы на Марсе пригодными для других растений. Мох также способен перенести космический полет, поэтому может стать многообещающим растением для колонизации Красной планеты.

Ранее европейские и американские ученые-планетологи обнаружили на самых высоких вулканах Марса иней, а не замерзший углекислый газ. Раньше считалось невозможным образование такого инея, так как на вершинах вулканов относительно высокие температуры.