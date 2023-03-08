Китайские самолеты и корабли подобрались к Тайваню Тайвань зафиксировал семь самолетов и три корабля армии Китая вблизи острова

Фото: Армии Китая

На Тайване за прошедшие сутки вблизи острова зафиксировали семь самолетов и три корабля армии Китая, передает тайваньское Министерство обороны в Twitter. Для наблюдения за ситуацией был развернут воздушный и морской патруль, а также ракетные комплексы наземного базирования.

За период с 06:00 7 марта по 6:00 8 марта вокруг Тайваня были зафиксированы семь самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая, — указано в сообщении.

Ситуация вокруг Тайваня стала еще более напряженной после посещения спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в августе прошлого года. КНР продолжает не признавать суверенитет острова, рассматривая его как свою провинцию, и выступает против его взаимодействия с представителями других стран, включая чиновников и военных.

21 февраля глава МИД КНР Цинь Ган призвал страны Запада прекратить дальнейшую эскалацию конфликта на Украине и воздержаться от заявлений о том, что следующим регионом вооруженного противостояния будет Тайвань. До этого представитель ведомства Ван Вэньбинь потребовал от США прекратить распространение ложной информации о военной помощи КНР России в украинском конфликте.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявлял, что в Азии существуют предпосылки для возникновения конфликта по образцу украинского. При этом он обвинил Китай в милитаризации и сближении с Россией.