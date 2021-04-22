Китайские пожарные получат экзоскелеты

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Государственная аэрокосмическая корпорация Китая создала экзоскелет, который помогает в работе пожарных, передаёт Global Times.

По данным учёных, система позволит спасателям носить с собой груз весом до 50 килограммов. Кроме того, она должна на 50% облегчить передвижение пожарных по лесам и горам, отмечается на сайте издания.

При этом само устройство весит всего пять килограммов за счёт структуры из углеводородного волокна. Также оно отличается простотой использования: спасатели смогут надеть и снять экзоскелет за несколько десятков секунд.

Устройство изготовили по заказу правительства КНР. Это часть национального плана по модернизации пожарных служб, который приняли осенью 2020 года. Примерно в это же время в российской компании «Ростех — Доверенные платформы — Робототехнические комплексы» сообщили, что разрабатывают несколько активных экзоскелетов для нужд армии. Однако результат работ пока публично не представлен.

По словам замглавы компании, создаётся три вида устройств. Первый тип экзоскелетов необходим во время маршевых задач, когда солдатам важно быстро передвигаться и выполнять динамичные боевые задачи. Второй тип рассчитан на малоподвижные задачи. Его будут использовать сапёры и минёры, которые работают с тяжёлой экипировкой. Им не нужно куда-либо быстро перемещаться. Экзоскелеты третьего типа станут задействовать во время такелажных и различных погрузочных работ.