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Власти КНР решили отложить проведение ежегодных сессий Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета. Это два высших органа – законодательный и совещательный соответственно.

Такое решение было принято на открывшемся заседании Постоянного комитета ВСНП, передаёт ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Точные сроки проведения сессии будут определены отдельным решением членов Комитета.

Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года. За пределами Китая случаи заражения выявлены в 30 странах, включая Россию. По состоянию на утро 24 февраля жертвами коронавируса стали более 2,6 тысячи человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.

При этом, как писал NEWS.ru, Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения короновирусом в городе Ухань, ставшем эпицентром эпидемии.