Китайские маркетплейсы начнут продавать игрушечного Кадырова Маркетплейсы Китая начнут продавать фигурки Рамзана Кадырова

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Китайские маркетплейсы анонсировали продажи фигурки главы Чечни Рамзана Кадырова, ее стоимость в рублях составит порядка 12 тысяч. Производителем игрушки является компания Wolfking, масштабы фигурки главы Чечни составляют 1 к 6, пишет РИА Новости.

В конфигурации модели говорится, что корпус игрушечного Кадырова будет подвижным, прическа на голове будет с «изысканной резьбой». В комплект игрушки войдут атрибуты одежды и обмундирования: кепка, пальто, футболка, брюки, тактический ремень, сумка на пояс, сапоги, пистолет, кобура.

Продажи запланированы на второй-третий квартал 2023 года.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев убежден, что такие игрушки в Китае создаются из-за широкой популярности Кадырова в этой стране.

Ранее в Латвии местная жительница возмутилась игрушечным тигренком с буквой Z на животе. Игрушка висела на лобовом стекле городского автобуса. Женщина по имени Раса пожаловалась на водителя на популярной в стране платформе «Доска жалоб». Она заявила, что в шоке от водителей, которые не только не говорят на латышском языке, но и демонстрируют символы, связанные со специальной военной операцией на Украине.