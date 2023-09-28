Китайские хакеры похитили десятки тысяч писем Госдепа США Reuters: китайские хакеры украли 60 тысяч писем после взлома Госдепа США

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Китайские хакеры украли взломали 10 учетных записей в системе Госдепа США и, тем самым, получили доступ к порядка 60 тысячам электронных писем, сообщает Reuters со ссылкой на источники. В агентстве уточнили, что девять из десяти взломанных аккаунтов принадлежат сотрудникам, курирующим вопросы, касающиеся Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Кибервзломщики использовали один украденный сертификат Microsoft для получения доступа к учетным записям электронной почты Госдепартамента. Этот сертификат также был использован для взлома 25 организаций и правительственных учреждений.

О чем говорится в этих письмах не сообщается. При этом официальные лица США преуменьшают вероятность перехвата секретной информации. По их словам, хакеры не владеют доступом к учетным записям, содержащим конфиденциальную информацию.

В июле хакеры из Китая сумели получить доступ к электронному почтовому ящику министра торговли США Джины Раймондо. Спустя некоторое время сохранность почтовых ящиков удалось восстановить.

За месяц до этого стало известно о масштабной атаке русских хакеров в Соединенных Штатах и Великобритании, где у нескольких сотен компаний и государственных учреждений были украдены важные данные. Среди пострадавших оказались Университет Джонса Хопкинса, авиакомпания British Airways и нефтегазовый гигант Shell.