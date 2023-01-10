Китайские церемонии: россиян из приграничья осчастливили открытием границ Поднебесная намерена выходить из жёсткого локдауна поэтапно, отложив пока выдачу туристических виз

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Китай открывает свои границы для иностранцев впервые с марта 2020 года. 8 января через несколько пунктов пропуска на российско-китайской границе проехали первые пассажиры на автобусах. В тот же день возобновилось сухопутное и морское сообщение между материковой частью Китая и Гонконгом. Китайские власти сообщили, что приступили к выдаче виз и разрешений на временное проживание для иностранцев. Всем въезжающим необходимо будет предъявить отрицательный тест на ковид, сделанный не ранее 48 часов до вылета. Но туристов Поднебесная, по некоторым сведениям, пускать в страну пока не намерена. Предположительно она начнёт выдавать туристические визы после китайского Нового года, который в этом году наступит 22 января. О том, как открытие границ КНР повлияет на жизнь населения российского Дальнего Востока, — в материале NEWS.ru.

Китай закрылся от мира весной 2020 года, выбрав в борьбе с COVID-19 политику «нулевой терпимости». Страна оказалась полностью изолированной от внешнего мира. На границе с РФ были закрыты все пункты пропуска, авиасообщение прервано. Китайские туристы исчезли с улиц российских городов, хотя до этого их было гораздо больше, чем каких-либо других. Перестали ездить в Китай и россияне.

Для нас это было очень удобно — сел в автобус и через несколько часов в каком-либо китайском городе, — рассказал NEWS.ru журналист из Владивостока Сергей Ланин. — Четырёхдневный отдых, в который включена дорога и отель, обходился человеку примерно в восемь-девять тысяч рублей. Его мог себе позволить практически любой житель Приморья. Китай очень экзотичная страна, там есть что посмотреть, отведать оригинальные блюда, необыкновенный чай. Был развит медицинский туризм — многие приморцы лечили там зубы и вставляли импланты.

В минувшее воскресенье, 8 января, открылись пункты пропуска «Забайкальск — Маньчжурия«, «Краскино — Хуньчунь», «Пограничный — Суйфэньхэ». Через них проследовали автобусы с пассажирами. Как сообщают СМИ, почти все пассажиры в первый день были граждане КНР — некоторые из них возвращались в свою страну, другие приехали в РФ.

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Не успели информационные агентства разнести эту новость, как местные туроператоры уже опубликовали на своих сайтах заманчивые предложения о новых турах в китайские города. Но в спешке туроператоры упустили главное: китайские власти ещё не готовы выдавать туристические визы, тем более возвращаться к прежде распространённой системе «списков», дающей право россиянам на безвизовое посещение страны на непродолжительный срок.

Этой системой с удовольствием пользовались наши жители, — продолжает Сергей Ланин. — С 2000 года между правительствами РФ и КНР действовало соглашение, дающее право на безвизовые туристические поездки. Для этого турфирма должна была сформировать группу более четырёх человек. Списки согласовались с властями, после чего комитет по туризму передавал их пограничным службам. Благодаря такой системе люди пересекали границу только по загранпаспорту. Мне представляется, что почти все приморцы объехали по такой системе приграничный китайские города Хуньчунь, Яньцзы и другие. В Пекин или в какой-либо другой далёкий от нас город эта система уже добраться не позволяла.

Примечательно, что россияне в последние 20 лет стали ездить в Китай сугубо на отдых. Челночные поездки ушили в прошлое. На этот факт обратил внимание в разговоре с NEWS.ru владивостокский предприниматель Кирилл Потапенко.

Челночный бизнес был очень популярен в 1990-е годы, теперь товарооборот между странами налажен на более серьёзном уровне. В последнее время наши люди ехали в Китай вкладывать деньги в отдых. Если они покупали какие-то вещи или сувениры, то только для себя. Бизнес теперь существует сам по себе, как и отдых — сам по себе, — говорит бизнесмен.

Однако в новых условиях китайский бизнес проявил хорошую изобретательность — ему удалось в туризме выстроить схему с двойной выгодой. У себя в стране китайцы успешно зарабатывали на российских туристах, а в России они умудрялись не менее успешно зарабатывать уже на туристах своих.

Когда поток китайских туристов в города Дальнего Востока резко вырос, в них стали открываться китайские гостиницы, рестораны, магазины, — продолжает Сергей Ланин. — Фактически китайцы взяли под контроль отдых своих соотечественников в наших городах, которые в итоге особо не ощутили экономического эффекта от таких интуристов. Зарабатывала наша туристическая отрасль в основном на южных корейцах — их турбизнес в российские города не лезет.

Как заметил собеседник NEWS.ru, даже когда Китай закрылся из-за пандемии коронавируса, далеко не все китайские бизнесмены вернулись в свою страну. Они продолжили обслуживать наших внутренних туристов — россиянам ведь из-за COVID-19 тоже пришлось поменять чужеземный отдых на отечественный.

Отход от политики «нулевой терпимости» в Китае произошёл в декабре прошлого года после протестов и массовых беспорядков в крупнейших мегаполисах страны с требованием прекратить локдауны, регулярное масштабное ПЦР-тестирование. Власти пошли на смягчение противоэпидемиологических мер, но в итоге это повлекло новый резкий всплеск заболеваний. Поэтому в Пекине решили оставить за собой право вновь вести ограничения уже на местном уровне, но от послаблений не отказываться. Озабоченность по этому поводу выразила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, побывав недавно в КНР. В интервью телеканалу CBS она подчеркнула, что ослабление ограничений в стране может привести к росту числа заражений.

Фото: Ju Huanzong/Global Look Press

Остановит ли такая опасность российских туристов? Почти все собеседники NEWS.ru с Дальнего Востока выразили в этом сомнение, отметим, что открытие китайской границы стало чуть ли не единственной позитивной новостью для жителей этого региона в последнее время. Отдых в Китае служит для многих из них единственной отдушиной, уверяли жители дальневосточного региона.

Даже до масштабных антироссийских санкций жители Дальнего Востока в своём большинстве не могли позволить туристическую поездку в Европу или в страны Юго-Восточной Азии, и даже в Турцию. На это банально не хватало средств. Только на авиаперелёт одного человека, например, из Владивостока в Москву и обратно уходило около 20 тыс. рублей, в Бангкок — в несколько раз больше. Дальневосточники даже шутят, что долететь в Турцию через Москву им гораздо дешевле, чем прямым рейсом в Таиланд. С другой стороны, полноценный отдых в Китае дальневосточникам обходился «в копейки». Так что местные туроператоры, обрадовавшись новости об открытии границы, готовятся к напряжённой работе, прогнозируя огромную волну туристов.

Готовятся к этой волне и медики. Массовый туризм в Китай может вернуть в РФ новую вспышку заболевания коронавирусом. И тогда уже российским властям придётся ставить вопрос о закрытии границы с КНР в одностороннем порядке.