Китайские археологи нашли гробницу аристократов возрастом 2,3 тысячи лет

https://static.news.ru/photo/275e02bc-62d0-11eb-8ca4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Археологи нашли в центре КНР древнее захоронение — гробницу семьи аристократов. По хронологии её можно отнести к эпохе Сражающихся царств (475–221 годы до нашей эры).

Останки древних богачей обнаружили в уезде Шаян (провинция Хубэй). Здесь свыше 2,5 тысячи лет назад располагалось царство Чу (VIII–III века до н. э.), ставшее одним из самых развитых древнекитайских государств. Во время раскопок историки наткнулись на два подземных помещения, где, по их мнению, когда-то обрели покой знатный вельможа и его супруга, пишет портал «Синьхуа».

В залах оказались ниши для лошадей и жертвенных колесниц, а также множество предметов, оставленных в могиле по традиции: много веков назад китайцы верили, что после смерти человек отправляется в путешествие по иному миру, где ему пригодятся вещи, которыми он пользовался при жизни.

Археологи также достали из захоронения несколько музыкальных инструментов и посуду. Среди наиболее интересных артефактов — статуэтка зверя, стерегущего могилу, а также барабан, изготовленный с имитацией фигур животных. Кроме того, в гробнице много останков восьми крупных двухколёсных повозок и кости 18 лошадей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что археологи обнаружили в карстовой пещере на острове Сулавеси в Индонезии наскальный рисунок животного — предположительно, бородавчатой свиньи. Уран-ториевый метод датирования показал, что изображению около 45,5 тысячи лет, что делает его самым древним из известных. В данном случае можно также говорить об открытии древнейшего объекта репрезентативного искусства, то есть изображающего реальные объекты окружающего мира, например, животных и людей.