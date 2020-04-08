Китайская PetroChina обнаружила крупное месторождение нефти

https://static.news.ru/photo/46c6f14c-799a-11ea-89f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайская нефтегазовая компания PetroChina сообщила о крупном месторождении нефти с запасом более 200 млн тонн, обнаруженном в Синьзцян-Уйгурском автономном районе.

Нефтяной пласт в новой зоне разлома в Таримском нефтегазоносном бассейне оценили инженеры. Они пришли к выводу, что ежедневная добыча сырой нефти в этом месторождении составит 539,76 тонны, природного газа — около 371 тыс. куб. м, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что мировые цены на нефть увеличиваются из-за надежд инвесторов на достижение новых договорённостей ОПЕК+ по сокращению добычи.

Нефтяные котировки 9 марта 2020 года обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.