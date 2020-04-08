Китайская PetroChina обнаружила крупное месторождение нефти

Китайская нефтегазовая компания PetroChina сообщила о крупном месторождении нефти с запасом более 200 млн тонн, обнаруженном в Синьзцян-Уйгурском автономном районе.
Нефтяной пласт в новой зоне разлома в Таримском нефтегазоносном бассейне оценили инженеры. Они пришли к выводу, что ежедневная добыча сырой нефти в этом месторождении составит 539,76 тонны, природного газа — около 371 тыс. куб. м,
Ранее NEWS.ru писал, что мировые цены на нефть увеличиваются из-за надежд инвесторов на достижение новых договорённостей ОПЕК+ по сокращению добычи.
Нефтяные котировки 9 марта 2020 года обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.
Добавьте наши новости в избранные источники