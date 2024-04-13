Китайская булочная решила помочь пострадавшим от паводков россиянам Mash: в Китае булочная начала сбор средств для пострадавших от паводков россиян

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Булочная из Шанхая организовала сбор средств для помощи россиянам, пострадавшим от паводков реки Урал, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, кофейня передаст гражданам РФ выручку от продажи своей продукции.

Мы любим Россию, а значит, надо помочь, — цитирует канал сотрудников кафе.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков посетил пункт временного размещения в Орске. Он заявил, что местные жители не останутся наедине с бедой, им окажут всю необходимую помощь со стороны региональной и федеральной власти. Также вместе с министром город посетили полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор региона Денис Паслер.

Куренков добавил, что ситуация остается непростой, но работа по поддержке населения выстроена: создаются территориальные комиссии по оценке ущерба, сформированы дополнительные группы специалистов для ускорения работы. По его словам, оценочные комиссии приступают к работе сразу после освобождения жилья от воды.

Также МЧС предупредило, что в нижней части Южно-Сахалинска ожидается затопление сельскохозяйственных угодий, дорог и отдельных хозяйственных объектов. По информации ведомства, уровень воды поднимется в реке Сусуе, а в регионе сохраняется риск чрезвычайных ситуаций, особенно на железнодорожных переездах.