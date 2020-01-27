https://static.news.ru/photo/13c075a4-40ef-11ea-9218-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Zheyu/Xinhua/Global Look Press

Некоторые жители КНР на фоне вспышки коронавируса проводят параллели, сравнивая поведение правительства страны с действиями руководства СССР во время аварии на Чернобыльской АЭС.

Как отмечает Quartz Daily, лишь 20 января власти Китая сообщили о распространении коронавируса за пределы города Ухань. Кроме того, в декабре 2019 года несколько человек были задержаны за распространение слухов о заболевании. Граждане считают, что руководство страны пытается скрыть масштабы происходящего.

Мэр города Чжоу Сяньван признал , что первоначально информация об инфекции распространялась недостаточно оперативно.

Как сообщал NEWS.ru, на ликвидацию пневмонии нового типа правительство КНР выделит из бюджета $8,75 млрд.