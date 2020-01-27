https://static.news.ru/photo/13c075a4-40ef-11ea-9218-fa163e074e61_660.jpgФото: Du Zheyu/Xinhua/Global Look Press
Некоторые жители КНР на фоне вспышки коронавируса проводят параллели, сравнивая поведение правительства страны с действиями руководства СССР во время аварии на Чернобыльской АЭС.
Как отмечает Quartz Daily, лишь 20 января власти Китая сообщили о распространении коронавируса за пределы города Ухань. Кроме того, в декабре 2019 года несколько человек были задержаны за распространение слухов о заболевании. Граждане считают, что руководство страны пытается скрыть масштабы происходящего.
Мэр города Чжоу Сяньван признал, что первоначально информация об инфекции распространялась недостаточно оперативно.
Как сообщал NEWS.ru, на ликвидацию пневмонии нового типа правительство КНР выделит из бюджета $8,75 млрд.