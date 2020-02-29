https://static.news.ru/photo/b148f29a-5aff-11ea-b524-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Zeguo/XinHua/Global Look Press

Члены Компартии Китая собрали для борьбы с эпидемией коронавируса добровольные пожертвования на сумму примерно 1,18 млрд юаней (около $168 млн).

Акция по сбору средств стартовала 26 февраля и продолжается до сих пор. Взносы являются жестом солидарности с теми, кто делает всё возможное, чтобы погасить вспышку заболевания и жертвует жизнью ради спасения других, сообщает агентство «Синьхуа».

Ранее NEWS.ru писал, что рост числа жертв заболевания в Китае практически прекратился. На протяжении трёх дней подряд в стране умирают менее 50 человек.