Члены Компартии Китая собрали для борьбы с эпидемией коронавируса добровольные пожертвования на сумму примерно 1,18 млрд юаней (около $168 млн).
Акция по сбору средств стартовала 26 февраля и продолжается до сих пор. Взносы являются жестом солидарности с теми, кто делает всё возможное, чтобы погасить вспышку заболевания и жертвует жизнью ради спасения других,
Ранее NEWS.ru писал, что рост числа жертв заболевания в Китае практически прекратился. На протяжении трёх дней подряд в стране умирают менее 50 человек.
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