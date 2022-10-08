Китайцы предупредили Зеленского о последствиях за слова об ударе по России Читатели портала Guancha резко отреагировали на заявление Зеленского об ударе по России

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Читатели китайского портала Guancha раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его слов о превентивном ударе по России. Он заявил, что НАТО на должна «ждать ядерных ударов» со стороны Москвы.

Это заявление вызвало широкий отклик у читателей портала в комментариях.

Зеленский сейчас пытается затянуть НАТО в мутные воды, но он даже не задумывался, что если Альянс в конечном итоге примется воевать с Россией на Украине, то последняя будет полностью уничтожена, — написал один из них.

Подобные предупреждения о необратимых последствиях высказали и другие читатели: «Этот человек слишком увлекся игрой, эффект уже необратим», «Уважаемый актер Зеленский, вы плохо себя ведете... Пытаетесь стать режиссером! Последствия могут быть очень серьезными», «Вы даже не кандидат на присоединение к НАТО, так чего взялись играть в ядерную войну?».

Маршал Зеленский принял командование НАТО, потрясающе, — с юмором написал еще один читатель.

Ранее колумнист Род Дреер заявил, что США не должны позволять Владимиру Зеленскому «водить себя за нос» на «грань ядерной войны». В статье для The American Conservative он отметил, что в интересах Зеленского заставить США и Европу оказывать Киеву максимальную помощь, однако это противоречит интересам американцев, особенно учитывая слова президента Джо Байдена об угрозе ядерной катастрофы.