Китайцы потеряли в России две тысячи тонн меди за $20 млн Bloomberg: китайский трейдер потерял в России две тысячи тонн меди

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Государственный китайский трейдер Wuchan Zhongda Group Co начал расследование после исчезновения двух тысяч тонн рафинированной меди, купленной у российской Региональной металлургической компании в конце прошлого года, пишет Bloomberg. Компания оплатила за металл $20 млн, но груз так и не получила.

Товар должен был быть продан местному торговцу для последующей доставки в Китай. Однако прибывшие в Россию для расследования сотрудники компании «не смогли определить, где находится плавильный завод», говорится в публикации.

Расследование показало, что купленная медь вышла из порта Санкт-Петербурга в начале этого года. При этом по документам она был оформлена под видом более дешевого гранита. Согласно записям судоходной линии, металл мог попасть в Турцию.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел новые санкции в отношении 30 физических лиц и свыше 200 структур из России и Китая. Причиной называется проведение СВО. В санкционный список вошли семь российских судов для перевозки, «Русгаздобыча», «Арктик СПГ — 1», «Арктик СПГ — 3», «Золото Селигдара» и Амурский металлургический комбинат, ООО «Мурманск СПГ», «Движение первых», Московская Биржа, НРД и НКЦ и некоторые другие предприятия.