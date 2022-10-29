Китайцев восхитил анекдот Путина про страдающих немцев Читатели портала Guancha восхитились анекдотом Путина о страдающих немцах

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Читателям китайского портала Guancha понравился анекдот о страдающих немцах, рассказанный президентом России Владимиром Путиным на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». В комментариях под новостью на сайте портала пользователи обратили внимание, что западные санкции нанесли большой вред мировой экономике, что не соответствует заявлениями стран Европы о желании преодолеть продовольственный кризис.

Почему американцы такие проницательные, а европейцы такие глупые? Потому что большинство европейских политиков — американцы, — пишет один из комментаторов.

С ним солидарен и «Доктор Тонг из больницы Big Iron Stick», отметивший, что «советские анекдоты никогда не выйдут из моды».

Фэншуй по очереди, а Рейган любил рассказывать советские анекдоты, — написал другой пользователь.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» рассказал анекдот об антироссийских санкциях Запада, отвечая на вопрос об отношениях европейцев к России. По словам российского лидера, анекдотом с ним поделился его немецкий друг.

Сын спрашивает у папы: «Папа, почему так холодно?» Папа отвечает: «Потому что Россия напала на Украину». Ребенок: «А мы здесь причем?» Папа: «А мы санкции ввели». Ребенок: «А зачем?» Папа: «Чтобы им было плохо». Ребенок: «А мы что, русские?»