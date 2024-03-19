Китайцы научили ИИ распознавать блюда и их стоимость на кассе

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Журналист Дмитрий Смирнов опубликовал в своем Telegram-канале видео из китайской столовой, где внедрили кассы с искусственным интеллектом. На кадрах видно, как система моментально определяет блюда на подносе, высчитывает общую стоимость покупки и списывает ее со счета клиента.

Ранее сообщалось, что группа специалистов Калифорнийского университета (США) разработала особое устройство, которое поможет вернуть немым людям голос. Оно представляет собой гибкий пластырь, который необходимо наклеить на шею. Устройство превращает движения мышц в синтетическую речь. При этом авторы разработки отмечают, что она постоянно учится благодаря встроенному искусственному интеллекту.

Также стало известно, что Apple ведет переговоры с Google об использовании его ИИ-моделей Gemini в новой версии операционной системы iPhone (iOS). Аналитики считают, что о сделке могут объявить не ранее июня. Также Apple проводила переговоры и рассматривала возможность использования модели искусственного интеллекта OpenAI.

Тем временем ученые Корнеллского университета в США пришли к выводу, что большие языковые модели (LLM) при использовании в симуляционных военных играх и дипломатических сценариях оказались склонны вести их к конфликту и порой применять ядерное оружие. Три разные версии GPT OpenAI, Claude и Llama 2 приводили ситуацию к обострению, даже если она его не предполагала.