Китай заставит корпорации продавать продукты конкурентов на своих площадках

Министерство промышленности и информатизации КНР заставит крупные корпорации, такие как Tencent и Alibaba, продавать продукты конкурентов на собственных площадках, в случае неповиновения им грозят ограничительные меры. Об этом сообщает Reuters.

На введение подобных условий ведомство натолкнула «война» между крупными компаниями, доминирующими в сегменте китайского Интернета. Например, Tencent в своих мессенджерах WeChat и QQ запрещает делиться видеороликами с хостинга Douyin, которым владеют конкуренты из ByteDance. При этом сама корпорация Tencent также попадает под ограничения со стороны Alibaba, которая запрещает покупать товары на маркетплейсе с помощью платёжного сервиса Tencent WeChat Pay.

Пока неясно о каких конкретно ограничительных мерах со стороны Пекина пойдёт речь, но уже известно, что соответствующее министерство проведёт надлежащие проверки, основываясь на многочисленных жалобах китайцев о том, что корпоративная война мешает им свободно пользоваться Интернетом.

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