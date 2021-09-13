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Китай заставит корпорации продавать продукты конкурентов на своих площадках

16:04, 13 сентября 2021
Китай заставит корпорации продавать продукты конкурентов на своих площадках Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Министерство промышленности и информатизации КНР заставит крупные корпорации, такие как Tencent и Alibaba, продавать продукты конкурентов на собственных площадках, в случае неповиновения им грозят ограничительные меры. Об этом сообщает Reuters.

На введение подобных условий ведомство натолкнула «война» между крупными компаниями, доминирующими в сегменте китайского Интернета. Например, Tencent в своих мессенджерах WeChat и QQ запрещает делиться видеороликами с хостинга Douyin, которым владеют конкуренты из ByteDance. При этом сама корпорация Tencent также попадает под ограничения со стороны Alibaba, которая запрещает покупать товары на маркетплейсе с помощью платёжного сервиса Tencent WeChat Pay.

Пока неясно о каких конкретно ограничительных мерах со стороны Пекина пойдёт речь, но уже известно, что соответствующее министерство проведёт надлежащие проверки, основываясь на многочисленных жалобах китайцев о том, что корпоративная война мешает им свободно пользоваться Интернетом.

Ранее депутат Госдумы РФ призвал учредить войска, которые будут следить за безопасностью в Интернете. Ввести должность киберсиловиков предлагают в Следственный комитет, прокуратуру, Минцифры и МВД.

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