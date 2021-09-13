Китай заставит корпорации продавать продукты конкурентов на своих площадках

Министерство промышленности и информатизации КНР заставит крупные корпорации, такие как Tencent и Alibaba, продавать продукты конкурентов на собственных площадках, в случае неповиновения им грозят ограничительные меры. Об этом сообщает Reuters.
На введение подобных условий ведомство
Пока неясно о каких конкретно ограничительных мерах со стороны Пекина пойдёт речь, но уже известно, что соответствующее министерство проведёт надлежащие проверки, основываясь на многочисленных жалобах китайцев о том, что корпоративная война мешает им свободно пользоваться Интернетом.
Ранее депутат Госдумы РФ призвал учредить войска, которые будут следить за безопасностью в Интернете. Ввести должность киберсиловиков предлагают в Следственный комитет, прокуратуру, Минцифры и МВД.