Китай засекретил исследования о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/bbec981c-4ad4-11eb-a192-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Ziheng/XinHua/Global Look Press

Власти Китая отнесли к государственной тайне результаты исследований о происхождении коронавируса. До публикации их будет проверять специальная комиссия, созданная при правительстве страны.

Китайские власти выделили гранты на сотни тысяч долларов исследователям, которые изучают происхождение COVID-19, следует из расследования AP, основанного на попавших к журналистам документах.

При этом 24 февраля в стране ввели новые правила утверждения научных публикаций. Они должны соответствовать «важным инструкциям» председателя КНР Си Цзиньпина, которые предполагают, что за результатами будет следить созданная в правительстве комиссия, а к публикации будут допущены только единичные исследования.

Кроме того, медики, учёные, исследователи и частные компании не могут передавать сторонним лицам любую информацию о коронавирусе. Тех, кто будет публиковать материалы, «вызывающие серьёзные негативные социальные последствия», привлекут к ответственности.

Пандемия подорвала репутацию Пекина на мировой арене, и китайские лидеры опасаются любых выводов, которые могли бы свидетельствовать об их халатности, — считают журналисты.

Самый серьёзный контроль установили за пещерами, где живут летучие мыши: учёные предполагают, что COVID-19 передался к человеку именно от этих животных. В две такие пещеры не пустили журналистов агентства. Также под контроль попала заброшенная шахта, где в 2021 году нашли ближайшего генетического родственника COVID-19 — вирус RaTG13.

Сотрудники AP отметили, что за их передвижениями в Китае следили представители органов госбезопасности, а вирусологам запретили с ними разговаривать.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые эксперты считают, что рынок стал лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Ранее NEWS.ru писал, что власти китайского города Ухань, с которого началось распространение коронавируса, начали прививать местных жителей от COVID-19.