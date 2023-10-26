Китай запустил корабль «Шэньчжоу-17» к своей орбитальной станции

Фото: Li Gang/XinHua/Global Look Press

Запуск китайского космического корабля «Шэньчжоу-17»

Управление программы пилотируемых космических полетов Китая запустило к национальной орбитальной станции пилотируемый корабль «Шэньчжоу-17» с тремя тайконавтами на борту, запуск аппарата транслировало Центральное телевидение КНР. Корабль стартовал с космодрома Цзюцюань на севере страны в 11:14 по пекинскому времени (06:14 мск). Спустя четверть часа запуск признали успешным.

Сообщается, что корабль вышел на заданную орбиту и функционирует в штатном режиме, состояние тайконавтов нормальное. Вывод «Шэньчжоу-17» на орбиту был осуществлен с помощью модифицированной двухступенчатой ракеты-носителя CZ-2F/G. Это 12-я миссия КНР по запуску человека в космос. Миссия тайконавтов на орбите продлится полгода.

«Шэньчжоу-17» вышел точно на заданную орбиту, его солнечный парус раскрылся, корабль функционирует в штатном режиме. Объявляю запуск успешным, — говорится в сообщении.

Ранее Китай выразил готовность принимать иностранцев для участия в своих космических миссиях и размещать их на своей орбитальной станции. Издание EADaily со ссылкой на китайские СМИ сообщало, что заместитель директора Управления программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) Лин Сян пригласил специалистов из разных стран к сотрудничеству.

До этого в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) допустили возможность присоединиться к российско-китайскому проекту строительства Международной научной лунной станции (МНЛС).