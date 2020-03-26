https://static.news.ru/photo/ad3d62d6-6f7b-11ea-be68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Global Look Press

С 28 марта власти Китая временно запрещают въезд в страну иностранцам с визами и видами на жительство. Об этом сообщило Госуправление по делам миграции КНР.

Такое решение принято на фоне эпидемиологической ситуации в мире из-за коронавируса.

Жертвами мировой пандемии коронавируса стали более 21 тысячи человек. Всего за три месяца заболели не менее 463 тысяч жителей 170 стран. Государства закрывают границы, чтобы сдержать распространение инфекции. Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек.

Ранее посол США в Великобритании Вуди Джонсон обвинил КНР в сокрытии данных о коронавирусе. По его мнению, мир столкнулся с глобальной угрозой из-за того, что Китай утаивал информацию о коронавирусе. Сначала китайские власти пытались скрывать новости о ситуации с распространением вируса, а затем стали выборочно делиться важными сведениями и создавать препятствия международным организациям здравоохранения, предлагавшим свою помощь, заявил американский дипломат, писал NEWS.ru.