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Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водяные пушки против демонстрантов, которые собрались у здания Законодательного совета. На улицы вышли несколько тысяч человек.

По данным силовиков, спецсредства были применены из-за агрессивных настроений в толпе. Некоторые радикалы попытались забросать парламентский комплекс бутылками с зажигательной смесью, передаёт ТАСС. Растянувшаяся по улицам толпа людей в чёрных...