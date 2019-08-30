Корпорация аэрокосмической науки и промышленности Китая (CASIC) собирается до конца текущего года отправить на орбиту Земли ещё восемь твердотопливных ракет-носителей «Куайчжоу-1A» (KZ-1A).
Для удовлетворения потребностей космической отрасли власти КНР привлекли активы для организации массового производства стандартизированных деталей аппаратов, передаёт агентство «
Кроме того, Пекин реализует проект по исследованию астероидов и Марса. Активное изучение поверхности Красной планеты начнётся в 2020–2025 годах.
Ранее News.ru сообщал, что два научно-исследовательских спутника запустил в космос Китай. Они успешно выведены на орбиту с помощью твердотопливной ракеты-носителя «Куайчжоу-1А».