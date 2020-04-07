Китай закрывает последний пункт пропуска на границе с РФ

https://static.news.ru/photo/778e73b8-795e-11ea-bf7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Власти Китая временно приостанавливают работу последнего действующего на границе с РФ пассажирского пункта пропуска Маньчжурия — Забайкальск. Об этом заявил генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.

По его словам, контрольный пункт закроется для граждан двух стран с 9 апреля. Грузы через границу будут пропускаться, сообщает ТАСС.

За последние сутки через границу с РФ прибыли в провинцию Хэйлунцзян ещё 25 инфицированных COVID-19 китайцев. Они возвращались на родину из Москвы через Владивосток.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китайские власти разблокировали выезд из города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции нового типа. Населённый пункт был фактически отрезан от цивилизации в течение 76 суток. Руководство страны открыло автомобильные трассы и разрешило гражданам покинуть город.