Китай задержал сотрудницу Bloomberg по подозрению в угрозе нацбезопасности

https://static.news.ru/photo/43d10f2e-3b9e-11eb-9723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rupert Oberhäuser/Global Look Press

Китайские силовики задержали сотрудницу новостного агентства Bloomberg Хейз Фань. Её подозревают в деятельности, создающей угрозу национальной безопасности.

Она последний раз общалась с одним из своих редакторов в понедельник, 7 декабря. Позже очевидцы видели, что её вывели из квартиры и увезли в неизвестном направлении сотрудники службы безопасности в гражданской одежде.

Как сообщает Bloomberg, журналисты четыре дня пытаются получить информацию о месте нахождения Фань, как у китайских властей, так и у посольства Китая в США. Выяснилось, что задержанная находится под стражей.

Гражданка Китая госпожа Фань была задержана Пекинским бюро национальной безопасности в соответствии с действующим китайским законодательством, по подозрению в участии в преступной деятельности, угрожающей национальной безопасности, — цитирует агентство Bloomberg заявление китайских властей.

Журналисты отмечают, что активно сотрудничают с китайскими властями и пытаются получить дополнительную информацию, чтобы лучше разобраться в ситуации.

Как писал NEWS.ru, в Турции были задержаны журналисты телекомпании НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин, работающие в программе «Центральное телевидение». Они снимали сюжет о производстве турецких беспилотников рядом с военным заводом в пригороде Стамбула. Поводом для задержания стали несанкционированная съёмка и отсутствие аккредитации. Позже журналистов освободили. Соответствующее решение принял суд в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос с россиянами решался по дипломатическим каналам.