Китай вывел на орбиту спутник для борьбы со стихийными бедствиями

Фото: Lu Xing/XinHua/Global Look Press

Власти Китая запустили в космос спутник, который будут использовать для предотвращения природных катастроф. Ракета-носитель «Чанчжэн-2В» («Великий поход-2В» или CZ 2C) со спутником стартовала в 06.53 по пекинскому времени (01.53 мск) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси, пишет EADaily.

Космический аппарат успешно вывели на орбиту. Для ракеты-носителя из серии «Чанчжэн» это стал 482-й по счету полет.

Аппарат пополнил группировку из четырех низкоорбитальных спутников. Он способен делать снимки в высоком разрешении при любых погодных условиях. Ожидается, что спутник будут использовать для предотвращения природных катастроф и ликвидации их последствий.

На сегодняшний день космическая программа КНР включает в себя несколько главных направлений. Это развитие собственной орбитальной станции «Тяньгун» («Небесный дворец»), лунная программа, изучение Марса и других планет Солнечной системы, расширение возможностей своей геолокационной системы «Бэйдоу».

В 2022 году на развитие космических программ Пекин потратил $12 млрд, в то время как расходы Москвы на освоение космоса составили около $3,5 млрд. Таким образом, Китай занимает второе место в мире по тратам на космос после США ($62 млрд), в то время как Россия — пятое, уступая еще Японии ($4,9 млрд) и Франции ($4,2 млрд).

В марте в ходе переговоров в Москве президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин условились, что Россия и Китай будут совместно развивать свои космические программы.