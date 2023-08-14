Китай вытесняет западные фирмы из крупнейших проектов Африки SCMP: Китай вытесняет западные фирмы из инфраструктурных проектов Африки

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайские компании всего за 10 лет сумели вытеснить западных подрядчиков с рынка по строительству крупнейших инфраструктурных объектов Африки, сообщает газета South China Morning Post. По ее данным, в 2022 году компании из КНР получили 31% контрактов по строительству таких объектов.

Обозреватели издания отметили, что в конце прошлого века 80% строительных проектов в Африке выполняли западные компании. Однако со временем их доля на континенте уменьшалась, а после того, как в 2013 году появилась китайская инициатива «Один пояс — один путь», азиатский бизнес начал стремительно отвоевывать «львиную долю рынка», добавили авторы материала.

Сейчас Пекин запустил на континенте серию крупных инфраструктурных проектов, общая стоимость которых превышает несколько миллиардов долларов. Издание подчеркивает, что теперь КНР стал крупнейшим торговым партнером Африки, опередив страны Запада.

Ранее издание Global Times сообщило, что власти Китая отказались приглашать лидеров ряда западных государств на предстоящий форум «Пояс и путь». Пекин принял решение направить приглашение на мероприятие развивающимся странам из-за желания наладить с ними экономическое сотрудничество.