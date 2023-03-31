В Китае выступили против передачи ядерного оружия другим странам Заместитель постпреда при ООН Шуан: КНР выступает против передачи ядерного оружия другим странам

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Пекин выступает за неразмещение ядерного оружия за рубежом каким-либо ядерным государством, заявил 31 марта заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан. В ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации, он призвал вывести уже развернутые в других странах ядерные вооружения, передает ТАСС. По мнению Гэн Шуана, должны быть созданы гарантии поддержания глобальной стабильности.

Мы также выступаем за отмену договоренностей о ядерном обмене, выступаем за неразмещение ядерного оружия за границей каким бы то ни было ядерным государством, — заявил он.

Ранее бельгийский политик Филипп Девинтер заявил, что приблизительно 150 ядерных боеголовок США разместили на территории Турции и Восточной Европы. По словам эксперта, странам Евросоюза следует не забывать об этом, когда они высказывают недовольство решением Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что 1 июля Россия закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам главы государства, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями». Он добавил, что на белорусских аэродромах уже расположены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.