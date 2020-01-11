Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал намерения США разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе специальные подразделения для сдерживания России и Китая.
По его словам, в КНР надеются на благоразумие американской стороны и конструктивные шаги по сохранению безопасности в Азии.
Могу заверить вас, что Китай будет неизменно обеспечивать мир на всей планете, оказывать содействие глобальному развитию и международному сотрудничеству, — подчеркнул он.
Гэн Шуан также отметил, что КНР развивается и обладает большой мощью, которую использует в мирных целях,
Ранее NEWS.ru писал, что Соединённые штаты намерены построить военные базы в Тихоокеанском регионе для противостояния угрозам со стороны России и Китая.
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