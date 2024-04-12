Китай выразил готовность организовать свою конференцию по миру на Украине Зампостпреда Шуан: Китай готов предоставить РФ и Украине условия для переговоров

Фото: Cia Pak/UN Photo/Global Look Press

Гэн Шуан

Китай готов предоставить России и Украине необходимые условия для переговоров, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности всемирной организации. По его словам, Пекин выступает за созыв конференции, которую бы признавали Москва и Киев.

Китай выступает за своевременный созыв международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон для обсуждения всех вариантов мира на справедливой основе, — сказал дипломат.

В пятницу, 12 апреля, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса заявил, что власти страны еще не приняли решение о приглашении России на мирную конференцию по Украине, которая пройдет 15–16 июня в городе Бюргеншток. По его словам, оно будет принято в ближайшие дни.

Говоря о конференции, глава российского внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что она является «путем в никуда». По его словам, это мероприятие свидетельствует о том, что Запад не желает вести дело по-честному.

До этого пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов сообщил, что Россия не будет участвовать в конференции. Дипломат отметил, что Москва не получала никаких приглашений по этому поводу и не приняла бы их в любом случае. Он уточнил, что Россия считает продвигаемую организаторами идею встречи неприемлемой.