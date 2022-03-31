Китай ввёл визовые ограничения против ряда чиновников из США

Китай вводит ответные визовые ограничения против ряда американских чиновников, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщили РИА Новости. По его словам такие меры были приняты для обеспечения защиты законных прав и интересов граждан Китая. На кого именно распространяться эти ограничения дипломат не пояснил.

С целью защиты законных прав и интересов китайских граждан, Китай принял решение ввести административные ограничения в отношении официальных лиц США, которые распространяют ложь касательно вопроса о правах человека и наносят ущерб интересам Китая, — заявил представитель дипведомства.

В этом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон подвергнет визовым ограничениям некоторых представителей КНР. По его словам, данная мера коснётся тех, кого в США считают ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств».

Ранее Ван Вэньбинь заявил, что правительство Китая приняло решение о введении санкций против американских компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies из-за поставки вооружений в Тайвань. Он призвал США прекратить поставки вооружений на Тайвань и оборвать с ним все военные связи.

Посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган ранее заявил в эфире гонконгского телеканала Phoenix, что США усиливает своё давление на Россию, а также стремятся угрозами заставить Китай выполнять их требования, но китайское руководство будет «решительно защищать свои законные права и интересы».