Китай вводит санкции против США и Канады

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Министерство иностранных дел Китая ввело санкции против граждан и компаний из Соединённых Штатов и Канады. Так в КНР ответили на ограничения, введённые из-за преследования граждан в Синьцзяне.

Пекин введёт санкции против председателя Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейла Манчина и замглавы ведомства Тони Перкинса. Кроме того, под ограничения попадёт член канадского парламента Майкла Чонга, а также Подкомитет по международным правам человека Постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Канады, говорится на сайте китайского МИД.

Китайское правительство твёрдо настроено защищать свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития и призывает соответствующие стороны чётко понимать ситуацию и исправлять свои ошибки. Они должны прекратить политические манипуляции по вопросам, связанным с Синьцзяном, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая в любой форме и воздерживаться от дальнейшего продвижения по ложному пути. В противном случае они обожгут пальцы, — говорится в заявлении министерства.

Как писал NEWS.ru, 22 марта Министерство иностранных дел Китая спустя час после введения санкций Европейского союза объявило об ответных мерах. Китайские власти считают европейские санкции грубым вмешательством во внутренние дела.

В списке людей, попавших под ограничения КНР, пять человек из Европейского парламента, по одному члену парламентов Нидерландов, Бельгии и Литвы, а также учёные из Германии и Швеции. Среди организаций, оказавшихся в списке, комитет Совета Европейского союза по политике и безопасности, подкомитет по правам человека Европейского парламента, Институт китайских исследований Меркатора в Германии и фонд «Альянс демократий» в Дании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за отказа H&M и Nike использовать хлопок из Синьцзяна китайские пользователи объявили им бойкот. Компании отказались от хлопка, обвинив власти Китая в «геноциде уйгуров» и использовании «рабской силы». В ответ китайские представители брендов H&M и Nike также отказались от своих сделок, а большинство крупных китайских платформ электронной коммерции вычистили из результатов поиска всю продукцию, связанную с этими компаниями.