Китай ввел санкции против американских компаний Китай ввел санкции против трех компаний США из-за продажи оружия Тайваню

Фото: Daniel Karmann/dpa/picture-alliance/ТАСС

Министерство коммерции КНР внесло в список ненадежных организаций три американские компании, сообщается на сайте ведомства. Меры приняты в связи с продажей вооружений Тайваню.

Ограничения вводятся против General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems, а также Boeing Defense, Space & Security. Целью соответствующего шага называется защита суверенитета, безопасности и интересов развития страны. Корпорациям запрещено заниматься торговлей с Китаем, а также осуществлять новые инвестиции в стране, их руководителям запрещен въезд в КНР.

Кроме того, Boeing Defense, Space & Security должна выплатить штраф, который в два раза превышает сумму контрактов на продажу вооружений Тайваню. В министерстве также призвали китайские компании проявлять осторожность при контактах с американской Caplugs — ее подозревают в содействии обходу санкций против Lockheed Martin Corporation и Raytheon Missiles & Defense, внесенных в список ненадежных организаций в феврале 2023 года.

Ранее избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил о готовности вести диалог с правительством материкового Китая. Он подчеркнул, что диалог между Тайбэем и Пекином должен проводиться без предварительных условий и на основе принципов равенства.