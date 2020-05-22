Китай впервые за 26 лет откажется от достижения цели по ВВП

Пекин из-за последствий пандемии коронавируса отказался ставить цель по достижению планового показателя по росту валового внутреннего продукта. Это произошло впервые за 26 лет.
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Как отметил в своём докладе председатель Госсовета, экономика страны находится в ситуации, где на неё влияют множество неуправляемых факторов — распространение болезни внутри Китая и в остальном мире, колебания мирового спроса, сокращение объёмов торговли и другие. Ли Кэцян был вынужден констатировать, что в таких условиях делать какие-то прогнозы по росту ВВП не имеет смысла.
Как передавал NEWS.ru, китайские власти выпустили заявление, в котором признали, что коронавирус в стране ещё не побеждён, но отметили, что добились в борьбе с ним крупных успехов.
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