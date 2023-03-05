Китай усилит свою армию Китай ускорит программу модернизации армии и усилит боевую подготовку войск в 2023 году

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Власти Китайской Народной Республики намерены в 2023 году ускорить программу модернизации Народно-освободительной армии, а также усилить боевую подготовку своих войск, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад правительства. В документе уточняется, что Пекину необходимо укреплять и приумножать результаты военной реформы. Отмечается, что китайское правительство планирует наращивать свой военный потенциал.

Улучшать комплексное планирование работы по ведению военной борьбы, армейскому строительству и боевой подготовке и при выполнении задач ускорять реализацию важнейших программ по укреплению национальной обороны, — сказано в докладе правительства.

В Пекине добавили, что для реализации этого плана будет повышена «государственная мощь» в области оборонной науки, техники и промышленности.

Бывший главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь в статье для газеты написал, что США пытаются помешать Китаю выстроить прочный альянс с Россией обвинениями о поставках оружия для нужд СВО. Журналист отметил, что Вашингтон напуган перспективой «возможного объединения» Москвы и Пекина. По его словам, в США не хотят затягивать конфликт на Украине.