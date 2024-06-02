Китай сообщил об успешной посадке аппарата на Луне CNSA: китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратную сторону Луны

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Китайское национальное космическое управление (CNSA) сообщило об успешной посадке аппарата «Чанъэ-6» на обратной стороне Луны. Известно, что модуль прилунился в заданном районе.

При поддержке спутника-ретранслятора «Цюэдао-2» (Queqiao-2) посадочный модуль аппарата «Чанъэ-6» успешно совершил посадку в назначенном месте в бассейне Южный полюс — Эйткен, — говорится в публикации CNSA.

Китайские ученые планировали, что «Чанъэ-6» сядет в кратере Аполлон в бассейне Южный полюс — Эйткен. Модуль должен собрать лунный грунт и состыковаться с орбитальным носителем, чтобы доставить образцы на Землю. Миссия, вероятно, продлится три дня.

Ранее стало известно об очередной отмене первого пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС) космического корабля CST-100 Starliner. Взлет был отменен в автоматическом режиме за несколько минут до старта.

Причиной внештатной ситуации стал компьютерный программатор наземного запуска, который не загружался в правильную рабочую конфигурацию. Команда компании ULA (United Launch Alliance), которая разработала ракету-носитель Atlas V, уже выясняет причины. Запуск пилотируемого корабля Starliner пока отложили на сутки.

Ранее грузовой космический корабль Cargo Dragon, производством которого занимается компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска, доставил на Землю с МКС образцы научных исследований и 11 км оптоволокна, которое было произведено на орбите Земли в рамках эксперимента Flawless Space Fibers.