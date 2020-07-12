Китай сообщил о землетрясении на северо-западе страны

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (население около 25 млн человек) на северо-западе КНР, сообщают китайские сейсмологи. Подземный толчок зафиксировали 13 июля 2020 года в 9:28 по местному времени (4:28 мск) в уезде Хоргос Илийского края.
Эпицентр землетрясения находился на глубине около 15 км,
Накануне, 12 июля 2020 года, в районе города Таншань (население около 7 млн человек, китайская провинция Хэбэй на востоке КНР) произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр располагался на глубине около 10 километров. После первых толчков начались афтершоки. Их магнитуда составила около 2. О погибших и повреждённых строениях не сообщалось.
Ранее NEWS.ru сообщал, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-западе Венесуэлы. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Подземные толчки были зафиксированы в 15:08 по всемирному координированному времени UTC (18:08 мск). Эпицентр располагался в 34 км к юго-западу от города Эль-Токуйо. Очаг находился на глубине 10 километров.
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