Китай сообщил о росте экспорта легковых автомобилей в Россию Китай увеличил экспорт легковых автомобилей на территорию России в семь раз

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В 2023 году Китай увеличил экспорт легковых автомобилей и прочих средств моторного транспорта для перевозки людей в Россию более чем в семь раз, достигнув отметки $11,5 млрд, следует из данных Главного таможенного управления Китая. В предыдущем году объем экспорта составил $1,6 млрд.

Согласно информации китайского таможенного управления, непосредственные поставки электромобилей из Китая в Россию в прошлом году достигли $262,6 млн. Общее количество поставленных в Россию электромобилей составило 8,5 тыс. штук. В 2022 году из Китая было экспортировано 3,11 тыс. электромобилей на сумму $53,4 млн.

Представители ряда сетей автосервисов ранее рассказали, что мультимедийные устройства, топливные насосы и печки у автомобилей из КНР зачастую начинают работать некорректно в условиях российских морозов. Также в отдельных случаях наблюдаются проблемы с приборной панелью.

Кроме того, по словам автокриминалиста Андрея Кондрашова, недостатком машин из Китая являются их VIN-номера. Специалист заявил, что автоугонщики могут получить код вскрытия транспортного средства, если узнают этот номер. Он добавил, что ПИН-коды для доступа к авто также можно приобрести на Aliexpress или запросить у дилера. Таким образом, считает Кондрашов, машины из КНР защищены хуже европейских.