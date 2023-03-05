Китай собирается увеличить военный бюджет Проект бюджета КНР на 2023 год предусматривает увеличение военных расходов на 7,2 процента

Фото: Xu Chen/XinHua/Global Look Press

Согласно опубликованному проекту бюджета, Китай планирует увеличить расходы на армию на 7,2% до 1553,7 миллиарда юаней (около $224,8 миллиарда по текущему курсу) в 2023 году. Это объясняется необходимостью ответить на сложные вызовы безопасности.

Официальный представитель первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ван Чао на пресс-конференции заявил, что модернизация вооруженных сил Китая не будет представлять угрозы ни для одной страны мира. Китай придерживается оборонительной военной доктрины и не участвует в войнах.

Однако, несмотря на это, расходы на национальную оборону ежегодно увеличиваются, и в настоящее время военный бюджет Китая занимает второе место в мире после США. Планируемое увеличение военных расходов вызывает критику и опасения других государств, но власти Китая утверждают, что такой рост является умеренным и стабильным и соответствует экономическому развитию страны.

Ранее Китай опубликовал социально-экономический план развития на 2023 год. Там, в частности, отмечается, что страна намерена провести решительную борьбу против «независимости Тайваня» и способствовать его воссоединению с материковым Китаем. В тексте документа говорится, что Китай будет продвигать мирный процесс воссоединения страны и поощрять мирные отношения между обеими сторонами Тайваньского пролива.