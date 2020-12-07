Реанимация имиджа: Китай снял с себя ответственность за пандемию

Коронавирус впервые появился не в Китае. Так, по крайней мере, считают учёные и чиновники из самой КНР, которые в последние месяцы всё увереннее отрицают вину своей страны в распространении инфекции. Пекин винит в возникновении COVID-19 то Италию, то Индию, то США, пытаясь реанимировать собственный имидж как внутри республики, так и за рубежом. Ведь пострадавшая международная репутация, пожалуй, является главной проблемой КНР на сегодня, так как её экономика по сравнению с прошлым годом не только не ушла в рецессию, но и выросла по некоторым параметрам.

Пока Европа и США борются со второй волной коронавируса, в Китае, с которого началась пандемия, продолжают регистрировать лишь единичные случаи заболевания. Китайские СМИ с удовольствием смакуют «ужасы» происходящего на Западе и выставляют успех своих властей в борьбе с болезнью как лучшее доказательство превосходства авторитарной системы. Но этого Компартии Китая (КПК) показалось мало, поэтому государственные медиа и учёные начали продвигать теории о том, что первый случай COVID-19 возник вообще не в их стране.

Китайские официальные лица ещё весной распространили неподтверждённую теорию о том, что коронавирус — это биологическое оружие, созданное США. Недавно на фронт информационной войны были также переброшены учёные, которые опубликовали как минимум две научные работы, утверждающие, что коронавирус был завезён в Китай.

Так, группа учёных, аффилированная с Академией наук Китая, обнародовала статью о том, что первая вспышка COVID-19 возникла в Индии.

Ухань не является местом, в котором SARS-CoV-2 впервые передался от человека к человеку, — отмечалось в их 22-страничной работе.

Результаты исследования были отправлены в авторитетный научный журнал Lancet, но редакторы издания, ознакомившись с ним, не только отказались его публиковать, но и попросили изъять документ из свободного доступа в Интернете.

Другая теория гласит, что коронавирус был занесён в Китай через замороженные продукты из-за рубежа. Она начала активно распространяться после того, как в июне в Пекине зафиксировали вспышку COVID-19, возникшую на рынке оптовых продуктов. С тех пор в КНР регулярно обнаруживают коронавирус на импортных товарах.

Всё больше и больше свидетельств того, что замороженные морепродукты или мясо, возможно, занесли вирус из других стран в нашу, — заявил главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзуню.

Deng Hua/XinHua/Global Look Press

Тем временем специалисты ВОЗ считают, что вероятность заражения таким путём довольно низка. Хотя вирус и способен сохраняться на поверхностях долгое время, в большинстве случаев он распространяется при тесном контакте людей. Как видно, пока что у Пекина плохо получается продвигать свои теории за рубежом, но внутренняя аудитория с готовностью воспринимает такую информацию. Как и вырванные из контекста заявления западных учёных.

Так, в китайских СМИ и соцсетях начали активно распространяться слова директора Института исследований биобезопасности в Галле Александра Кекуле о том, что пандемия началась в Северной Италии. В действительности доктор Кекуле говорил, что коронавирус впервые возник в Китае, но из-за того что Европа неправильно среагировала на угрозу, он приобрёл характер глобальной эпидемии. После того как немецкий учёный стал «звездой» в КНР, он выступил со специальным заявлением с пояснением своей позиции, но в китайское информационное поле оно не попало.

Пострадавшая из-за пандемии международная репутация Китая является сейчас главной проблемой для страны, ведь экономика республики перенесла кризис почти без потерь. После падения в первых двух кварталах 2020 года в третьем она выросла на 4,9%. Таким образом, по итогам года ВВП страны, согласно прогнозам, увеличится на 0,7%, в отличие от экономик США и Евросоюза, которые перейдут к росту только в следующем году.

Особенные успехи отмечаются в области экспорта товаров. Положительное сальдо торгового баланса Китая за 11 месяцев 2020-го составило $460 млрд, что на 21,4% больше, чем в прошлом году, и одновременно является одним из самых высоких показателей за всю историю. Эксперты считают, что такой ошеломительный успех продлится недолго, ведь в следующем году выбитые из колеи иностранные конкуренты Китая, скорее всего, снова окажутся в строю. А китайские товары могут столкнуться с бойкотом, если международное расследование под эгидой ВОЗ придёт к выводу, что пандемия возникла из-за халатности китайцев.