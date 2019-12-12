https://static.news.ru/photo/ea83a6b2-1d02-11ea-8d91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegfried Grassegger/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Китая планируют анонсировать ряд мер, направленных на диверсификацию экономики специального административного района КНР Макао. Его планируют превратить в новый финансовый центр.

По данным Reuters, новую политику озвучит председатель КНР Си Цзиньпинь, когда приедет в Макао. Поездка уже состоится на следующей неделе. Она будет приурочена к 20-летию возвращения района под контроль Китая.

Диверсификация экономики поможет району стать новым финансовым центром, а также снизить зависимость от доходов, которые идут от игорного бизнеса. Поэтому правительство хочет там открыть фондовую биржу и расчётный центр. Кроме того, Макао выделят новую территорию для освоения.

Массовые выступления продолжаются в Гонконге с начала июня . Причиной волнений стали поправки в закон об экстрадиции. Документ предусматривал выдачу подозреваемых в преступлениях Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Под давлением общественности власти отказались от изменений в законодательстве. Однако демонстранты продолжают протесты, которые приобрели антиправительственный характер, писал NEWS.ru.