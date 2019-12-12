Власти Китая планируют анонсировать ряд мер, направленных на диверсификацию экономики специального административного района КНР Макао. Его планируют превратить в новый финансовый центр.
По данным Reuters, новую политику озвучит председатель КНР Си Цзиньпинь, когда приедет в Макао. Поездка уже состоится на следующей неделе. Она будет приурочена к 20-летию возвращения района под контроль Китая.
Диверсификация экономики поможет району стать новым финансовым центром, а также снизить зависимость от доходов, которые идут от игорного бизнеса. Поэтому правительство хочет там открыть фондовую биржу и расчётный центр. Кроме того, Макао выделят новую территорию для освоения.
Массовые выступления продолжаются в Гонконге
Под давлением общественности власти отказались от изменений в законодательстве. Однако демонстранты продолжают протесты, которые приобрели антиправительственный характер, писал NEWS.ru.
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