Китай разблокировал выезды из города, ставшего очагом коронавируса

https://static.news.ru/photo/4a53f7c8-78f1-11ea-aaac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhao Jun/XinHua/Global Look Press

Китайские власти разблокировали выезд из города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Населённый пункт был фактически отрезан от цивилизации в течение 76 суток.

Руководство страны открыло автомобильные трассы и разрешило гражданам покинуть город, передаёт Центральное телевидение Китая. Ухань пришлось изолировать 23 января 2020 года из-за вспышки заболевания в районе рыбного рынка.

Прекратили работу аэропорт, общественный транспорт и железнодорожные вокзалы. Почти через три месяца Пекин заявил о победе над COVID-19 в стране.

В России к 7 апреля 2020 года зарегистрировано 7,4 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19). Число выздоровевших пациентов составляет 494 человека, умерли — 58.

В мире насчитывается 1,3 млн инфицированных. Скончались более 74 тысяч человек, поправились — примерно 284 тысячи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи выявили самую незащищённую от коронавируса категорию людей. Согласно отчёту китайских медиков, COVID-19 наиболее опасен для мужчин старше 50 лет, страдающих хроническими заболеваниями.

Медики сделали выводы на основании медицинских записей 85 пациентов, находящихся на лечении в китайском городе Ухань. Наиболее типичными симптомами у жертв коронавируса стали одышка, усталость и высокая температура тела. Осложнения у таких больных выражались в дыхательной недостаточности и сердечной аритмии.