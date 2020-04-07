Китай разблокировал выезды из города, ставшего очагом коронавируса

Китайские власти разблокировали выезд из города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Населённый пункт был фактически отрезан от цивилизации в течение 76 суток.
Руководство страны открыло автомобильные трассы и разрешило гражданам покинуть город,
Прекратили работу аэропорт, общественный транспорт и железнодорожные вокзалы. Почти через три месяца Пекин заявил о победе над COVID-19 в стране.
В России к 7 апреля 2020 года зарегистрировано 7,4 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19). Число выздоровевших пациентов составляет 494 человека, умерли — 58.
В мире насчитывается 1,3 млн инфицированных. Скончались более 74 тысяч человек, поправились — примерно 284 тысячи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи выявили самую незащищённую от коронавируса категорию людей. Согласно отчёту китайских медиков, COVID-19 наиболее опасен для мужчин старше 50 лет, страдающих хроническими заболеваниями.
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