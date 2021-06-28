Китай рассказал, как оценивает перспективы России при Путине

Власти Китая считают, что у России хорошие перспективы развития, пока пост президента занимает Владимир Путин. Об этом агентству ТАСС заявил заместитель главы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии КНР Го Ечжоу.

Мы уверены, что под руководством президента Путина российский народ сможет добиться реализации всех поставленных задач государственного развития, — сказал он.

Также, по словам дипломата, уже сейчас РФ может констатировать серьёзные успехи в социально-экономическом развитии. Китайские власти с радостью наблюдает, как российское правительство улучшает качество жизни своих граждан.

Компартия Китая поблагодарила Россию за вклад в революционное прошлое. Ечжоу отметил, что Пекин этого не забудет и высоко ценит политические контакты между государствами.

Ранее в США назвали сроки войны с Китаем. Китайские военные могут начать вторжение на Тайвань, который поддерживают США, к 2027 году. Тогда Народно-освободительной армии КНР исполнится 100 лет. Такое мнение высказал председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли.