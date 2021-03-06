Китай надеется на мирное разрешение конфликта в Мьянме

https://static.news.ru/photo/b3f8fc3e-7f33-11eb-bc83-96000091f725_660.jpg Фото: Walid Berrazeg/Global Look Press

В Пекине рассчитывают на то, что противоречия и острую ситуацию в Мьянме поможет разрешить мирный диалог. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции, состоявшейся во время сессий высших законодательного и совещательного органов страны.

Надеемся, что все заинтересованные стороны в Мьянме будут действовать хладнокровно и учитывать ключевые интересы народа этой страны. Необходимо твёрдо придерживаться диалога, на основе конституции и законодательных норм устранять существующие противоречия, — подчеркнул Ван И, слова которого приводит ТАСС.

Министр также назвал главное условие для национального развития. По мнению дипломата, это стабильность. Ван И также напомнил, что Мьянма входит в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, и подчеркнул, что «Китай поддерживает позицию невмешательства стран АСЕАН во внутриполитические вопросы Мьянмы». Министр также выразил готовность Пекина «взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами для урегулирования этой сложной ситуации».

1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и государственный советник, фактический глава правительства Аун Сан Су Чжи были задержаны. В стране было на год введено чрезвычайное положение, Вооружённые силы Мьянмы, захватившие власть, намерены провести новые парламентские выборы после отмены режима ЧП. Военные заявили о планах изменить состав избирательной комиссии, чтобы заново проверить результаты выборов, состоявшихся в 2020 году.

После этого азиатское государство захлестнула волна протестов. В акциях 28 февраля приняли участие сотни тысяч человек. Противники пришедшего к власти в результате военного переворота временного правительства становятся активнее с каждым днём. Жертвами столкновений в этот день стали шесть человек, сообщал NEWS.ru.