Минобороны КНР: армия Китая приведена в боевую готовность

Фото: China Military

Армия Китая находится в состоянии боеготовности, сообщило Минобороны КНР. Также стало известно, что вооруженные силы КНР на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила о намерении провести военные учения в шести регионах, окружающих остров, передает местная газета Global Times в Twitter. Они будут проходить с 4 по 7 августа.

Минобороны КНР, чьи слова приводит местное телевидение сообщило, что Народно-освободительная армия Китая будет решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также решительно препятствовать внешнему вмешательству и тщетным попыткам организовать «независимость Тайваня».

Восточная зона боевого командования китайской армии сообщила, что проведет в рамках начинающихся сегодня вечером учений проведет в море к востоку от Тайваня пуски ракет с неядерной боевой частью.

Народно-освободительная армия Китая проведет значительные военные учения и учебные мероприятия, в том числе учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань, с четверга по воскресенье, — говорится в сообщении.

Спецборт со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси на борту приземлился 2 августа в аэропорту Тайбэя Суншань. Для обеспечения безопасности дорожного движения задействованы не менее 300 сотрудников правоохранительных органов и военные.

Китайская сторона выступает категорически против визита Пелоси на Тайвань, заявил ранее пресс-секретарь Минобороны КНР Тань Кэфэй. Он отметил, что Пекин требует от Вашингтона выполнять свои обещания не поддерживать независимость острова. Он добавил, что в случае посещения Пелоси Тайбэя армия Китая «не будет сидеть сложа руки».