Китай протестировал новое водородное супероружие большой мощности Китай испытал новую водородную бомбу без ядерной начинки

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Китайские военные протестировали водородный боеприпас, в боеголовке которого отсутствуют ядерные компоненты, передает South China Morning Post. По словам специалистов из КНР, в ходе испытаний взрывного устройства была вызвана разрушительная химическая цепная реакция.

При активации обычными взрывчатыми веществами гидрид магния подвергался быстрому термическому разложению, выделяя водородный газ, который воспламенялся, − говорится в материале.

Авторами разработки являются сотрудники Научно-исследовательского института 705 Китайской государственной судостроительной корпорации. Уточняется, что боеприпас создан на основе гидрида магния. Подрыв устройства спровоцировал появление огромного огненного шара, который имел температуру свыше тысячи градусов. Журналисты подчеркнули, что в настоящий момент не известно, планируют ли войска государства применять подобное вооружение.

Ранее о наличии у США некоего «секретного оружия» заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, это вооружение, о котором никто не знает, является мощнейшим в мире. Глава Белого дома добавил, что ничего подобного нет больше ни у кого. Также президент Соединенных Штатов отметил отсутствие ожидания эскалации международной ситуации из-за торговых пошлин.